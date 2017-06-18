Düzce Polisi kumar makinelerine savaş açtı

1 hafta içerisinde yapılan operasyon ve aramalarda onlarca makineye el konuldu.

İnsanları kumara alıştıran makinelere savaş açan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kumar ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir haftada şehir merkezinde çeşitli iş yerlerinde bulunan onlarca makineye el koydu. Ekipler makinelerin içinde bulunan sigaralar ile paralara da el koydu. Atatürk Bulvarı pasaj içindeki bir iş yerine de baskın yaptı. Baskında özel bölmede 4 adet sigaramatik tespit eden ekipler, makinalar içerisinde bulunan 31 adet sigara paketi ve 31 TL madeni paraya da el koydular. İş yeri sahibi M.B. işlemleri için makinelerle birlikte polis merkezine götürdüler.