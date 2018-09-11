Düzce Polisi okul öncesi tüm tedbirlerini aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafta başı başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi için polis ekipleri trafik ve asayiş yönünden tüm tedbirleri aldı.

Düzce'de 17 Eylül tarihinde binlerce öğrenci, 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemine “merhaba” diyecek. Öğrencilerle birlikte servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla özellikle sabah ve akşam saatlerinde asayiş ve trafik ekipleri yaşanacak olan yoğunluğa karşı tüm tedbirlerini aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri yaşanacak olan yoğunluğun azaltılması ve şehir trafiğinin akıcı bir şekilde devam edebilmesi için yoğun bir mesai harcayacak ve servis araçlarını sıkı kontrollerden geçirecek. Kurallara uymayanların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Asayiş ekipleri de okul önlerinde güvenlik tedbirlerini arttırarak güvenli bir eğitim öğretim yılı için mücadele edecek.