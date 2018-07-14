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14 Temmuz 2018 11:18

Düzce Polisinden ağır tonaj denetimi

Tatil sezonunun başlaması ile birlikte tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Akçakoca’ya yolunda polis güvenli trafik akışlını sağlamak için yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Düzce Polisinden ağır tonaj denetimi

14 Temmuz 2018 11:18

Gün içerisinde trafik uygulaması yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, özelikle ağır vasıtaları denetleyerek sürücülere uyarılarda bulunuyor.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tatilcileri Akçakoca’ya yönlendirdi. Günübirlik tatilciler Akçakoca yolunda yoğunluk yaşanmasına yol açarken, D-655 Karayolu trafiğin de artırdı. Sürücülerin daha kontrollü seyretmesi ve üzücü kazaların yaşanmaması için harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda özellikle ağır vasıtalar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle kamyon ve tır araçları üzerinde uygulama yaparak, trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler yol güzergahında kurdukları uygulama noktalarında sürücülerin evraklarını kontrol ederken, sürücüleri araçlardan indirerek uyku ve rehavet hallerini de gidermeye çalışıyor.


Tatilcilerin daha güvenli olarak gidecekleri yerlere ulaşmalarının sağlanması için ekipler D-655 karayolu üzerinde düzenli olarak uygulama yaparken, uykulu ve yorgun olan sürücülerin mutlaka yol kenarlarında dinlenmeleri, aşırı sıcak nedeniyle direksiyon başında bunalan sürücülerin kısa süreli molalarla rahatlamaları ve trafik kurallarına uymaları uyarıları da yapılıyor.




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