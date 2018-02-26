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26 Şubat 2018 16:48

Düzce polisinden Duman-3 operasyonu

3 adı altında operasyon gerçekleştirildi.

Düzce polisinden Duman-3 operasyonu

26 Şubat 2018 16:48

Operasyonda 169 adet elektronik sigara likidi, 130 paket kaçak sigara, 170,08 kilo kıyılmış tütün, 40 bin 580 adet kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara, 57 kilo 975 gram nargile tütünü ele geçirildi.


Yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Duman-3 kodlu operasyon kapsamında Düzce genelinde polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.


Düzenlenen operasyonlarda kent merkezinde 12 iş yeri denetlendi. Yapılan arama sonucunda 169 adet elektronik sigara likidi, 130 paket kaçak sigara, 170,08 kilo kıyılmış tütün, 40 bin 580 adet kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara, 57 kilo 975 gram nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca bir iş yerinin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan, diğer bir iş yerinin ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesi olmadan faaliyette bulunduğu tespit etti.


5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, yine tespit edilen idari hususlarla ilgili olarak da 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanuna muhalefetten idari işlemler başlatıldığı bildirildi.




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