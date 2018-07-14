Düzce Polisinden “Eğitime Devam” projesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Eğitime Devam projesi hazırlayan ekipleri bunu uygulamaya sokacaklar.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplam Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri çerçevesinde; artan hava sıcaklıkları nedeniyle halkımızın baraj, gölet, akarsu, sulama kanalı, süs havuzu gibi suya girmenin yasak olduğu yerler ile sahil şeridimiz olan Akçakoca ilçemizdeki denize girme alanlarında özellikle dip akıntısı, çeken akıntı gibi tehlikelerin sıklıkla görüldüğü ve halkımızın bu alanlarda suya girmesinin tehlikeli olduğu yerlerde kontrolsüz olarak suya girmeleri nedeniyle boğulma olayları yaşanmaktadır. Yine kamuoyunda gündeme gelen kaybolma ve kaçırılma olaylarına karşı alınabilecek önlemler ile temel trafik güvenliği hakkında Düzce’de de bilgilendirme bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliklerini tehlikeye atmamaları hususlarına dikkat çekerek farkındalığı arttırmak, halkı bilinçlendirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ‘Eğitime Devam’ isimli proje 4 Temmuz 2018 tarihli Valilik Oluru ile ilimizde uygulanmasına başlanılmıştır. Proje kapsamında 16 Temmuz 2018 günü saat; 10.30 Cedidiye camiinde yaz kurslarına devam eden çocuk ve gençlerimize dikkat etmeleri gereken temel güvenlik konuları, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı göstermeleri gereken doğru davranış tarzları anlatılarak uyarılarda bulunulacaktır” denildi.