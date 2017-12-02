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02 Aralık 2017 01:33

Düzce Polisinden Güvenli Eğitim uygulaması

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce merkez ve 7 ilçede aynı anda yapılan Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 730 şahıs sorgulandı 283 araç kontrol edildi.

Düzce Polisinden Güvenli Eğitim uygulaması

02 Aralık 2017 01:33


Düzce Polisi kent merkezi ve 7 ilçe merkezinde özellikle üniversite ve yüksekokulların önünde seyir halinde ve sabit olarak Güvenli Eğitim uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 730 şahıs sorgulanırken, 283 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 1 araç trafikten men edildi. Kusurlu bulunan 15 araç sürücüsüne ise 14 bin lira cezai işlem uygulandı.



Aranıyordu yakalandı


Yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. B. isimli şahıs infaz ekibi tarafından yakalındı. Göz altına alınan şahıs adli makamlara sevk edilecek.




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