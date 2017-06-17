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17 Haziran 2017 10:51

Düzce polisinden kumarhanelere operasyon

Türkiye genelinde yapılan kumar operasyonunda tombala oynatan iş yerlerine baskın yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 aranan şahsı yakalarken, 6 makineye el konuldu.

Düzce polisinden kumarhanelere operasyon

17 Haziran 2017 10:51


Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar çerçevesinde Düzce’de Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kumar ve tombala oynatan yerlerin tespitine yönelik olarak 22.00 ile 01.00 saatleri arasında merkezde bulunan işyerlerine şok baskınlar yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonlar çerçevesinde umuma açık 39 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 275 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca; 5 iş yerinde 2 adet sigaramatik, 2 adet şarjmatik, 2 adet sakızmatik adı altında şans ve talih oyunu oynatan makinadaki a 14 paket sigara ile 764 TL paraya ekipler tarafından el konuldu. Kapalı bir mekanda 8 kişiye kapalı alanda sigara içmekten 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre toplam 872 TL. idari yaptırım kararı tebliğ edildi. Bir işyerine ruhsata aykırı çalıştığından tutanak tutulurken bir başka işyerine de mesul müdür olmadığından tutanak tanzim edildi.




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