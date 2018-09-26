Düzce polisinden nefes kesen tatbikat

Tatbikattan habersiz olan ekipler, maskeli soyguncuları kapanla yakaladı.

Her türlü olaya karşı hazırlık olunması amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve Resmi asayiş ekiplerinin katıldığı tatbikat düzenlendi. Ekiplerin haberi olamadan yapılan tatbikatta senaryo gereği bir akaryakıt istasyonunu soyan maskeli ve silahlı 2 kişi ihbarı 112 polis imdat hattına düştü. İhbarı alan emniyet haber merkezi de bütün ekiplere plakayı anons ederek otomobilin yakalanması talimatını verdi. Soyguncuların peşine düşen ekipler otomobili uzun süre takip etti. Ardından Kuzey Çevre yoluna otomobilin girdiği ihbarı üzerine ekipler yola kapan atarak içinde soyguncuların bulunduğu otomobili durdurdu. Üst aramasından geçirilen soyguncular ekip arabasına alındı.

Tatbikatın sonunda ise Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cengiz Dursun, tatbikatın başarılı olarak sonlandırıldığı anonsunu yaparak ekiplere teşekkür etti.