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Düzce polisinden sahte para operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce ve Bolu illerinde sahte parayla alışveriş yapan 3 kişi Düzce polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Düzce merkez ve Bolu ili Mudurnu ilçesinde toplamda 4 ayrı işyerine sahte para verme olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan toplamda 22 adet 100 TL'lik banknot, 4 adet 200 TL'lik banknot ve 7 adet 50 TL'lik banknot olmak üzere toplamda 3 bin 350 TL sahte para ele geçirildi. Parada sahtecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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