Düzce Polisinden silah ve uyuşturucu operasyonu

Göz altına alınan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Düzce'nin Koçyazı Mahallesinde sattığı ayrıca Düzce ve çevre illerde silah ticareti yaptığı anlaşılan şüpheli 6 şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheli 1 şahısta Adana ilinde yakalanarak Düzce polis ekiplerine teslim edildi.

Evleri ve araçlar didik didik arandı

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve yakalandıkları araçta yapılan aramada, satışa hazır vaziyette bir miktar Esrar(Skunk) Maddesi, 579 adet Extacy uyuşturucu/uyarıcı hap, hassas terazi, 9 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 135 adet fişek ele geçirildi.

7 şahıs tutuklandı

Şüpheli 7 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Silah Ticareti Yapmak suçlarından sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler.