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02 Temmuz 2018 15:31

Düzce polisinden uyuşturucu avı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 367 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce polisinden uyuşturucu avı

02 Temmuz 2018 15:31


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada 367 kök kenevir bitkisi, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 2313 SKM suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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