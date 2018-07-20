Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Karaca Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 5 şahıs operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 359 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 66 gram amfetamin tozu ve 118 gram esrar maddesi ele geçirildi.

5 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.