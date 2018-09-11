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Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce polisinin yaptığı operasyonda yaklaşık 200 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alının şahıs tutuklandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getireceği tespit edilen şahıs kullanmış olduğu araç ile birlikte D-100 Karayolu il girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 187 gram Skunk (Esrar) maddesi elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette fişekler halinde toplamda 12,4 gram Skunk (Esrar) maddesi elde edilirken şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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