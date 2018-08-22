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22 Ağustos 2018 09:42

Düzce protokolü bayramda bir araya geldi.

Düzce Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında protokol bayramlaştı.

Düzce protokolü bayramda bir araya geldi.

22 Ağustos 2018 09:42

Bayramda ortak mesaj birlik ve beraberlik oldu.


Düzce Valiliği tarafından Kültür Merkezinde bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmada bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, “Kurban Bayramı insanları bir araya getirmeyi sağlayan, milli birlik ve beraberliği sağlayan, yardımlaşması, fakirleri gözeten bir bayramdır” ifadelerinde bulundu.


AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ise “Müslüman kanının akıtılmadığı, Müslümanların huzura, refaha kavuştuğu bayramlar geçirmeyi diliyoruz” şeklinde konuştu. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de kazasız bir bayram diledi.


MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz “İnşallah bu bayram birlik ve beraberlik içerisinde geçerek diğer bayramlara vesile olur. Birlik ve beraberliğin önemli bir aşamasında sizlerle birlikte olmak çok önemlidir. Bu yüzden hepinizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


Başkan Dursun Ay ise “İslam dünyasında birlik beraberlik içinde yaşamayı ve bu yolda yürümeyi Allah hepimize nasip etsin” şeklinde konuştu. Bayramlaşma yapılan ikramlarla son buldu.




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