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Düzce siyaset akademisinde Türkiye 3. oldu

AK Parti Düzce İl Teşkilatı, siyaset akademisinde Türkiye Üçüncüsü oldu.

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, üçüncülük ödülünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından ‘'1919'dan 2019'a Milletin Emrinde aydınlık Geleceğe' 'sloganı ile bu yıl 18'ncisi düzenlenen siyaset akademisinin ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.


Siyaset Akademisinde Türkiye Üçüncüsü olan AK Parti Düzce İl Teşkilatı adına ödülü İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.


AK Parti Düzce Teşkilatı Ar-Ge Başkanı Mehmet Albayrak ve Ar-Ge koordinatörü Ali Büyükaydın da katılım sağladığı törende Düzce birincisi olan Hayrullah Semih Araştırıcıgil'in ödülü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

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