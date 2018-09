Düzce Spor Amatör ligi kura çekimi yapıldı

Düzce 2018-2019 Süper Amatör ligi kura çekimi gerçekleştirildi. ASKF Düzce il temsilciliğinde düzenlenen kura çekimine ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, spor kulüpleri başkanları katıldı.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık 2018-2019 Süper Amatör liginin hayırlı almasını dileyerek “İnşallah başarılı spor zevkimizi artıran kavgasız dövüşsüz her sene olduğu gibi güzel müsabakalar izleriz. Hepinizin bildiği gibi her zaman da konuşuyoruz biz Düzce kulüpleri olarak gerçekten Türkiye anlamında iyiyiz, iyi gidiyoruz, başarılıyız ve bu başarıyı sizlerle beraber her sene daha yükseğe taşımaya çalışıyoruz. Bu sene birçok yardım aldık. Amatör spor kulüplerine malzeme desteği oldu. Bir çok spor kulüplerimize Gençlik Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu yardımlar var. Bütün kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum Allah hiçbir futbolcumuzun ayağına taş değdirmesin. Sakatlık, kavga, dövüş olmadan güzel bir lig olsun diliyorum” dedi.

Bağımlılıkla mücadeleye destek istedi

Erdoğan Bıyık, Amatör Spor Kulüpleri olarak Bağımlılıkla Mücadeleye El Ver projesi başlattıklarını belirterek “Proje yaklaşık 65 kulübümüzde yazıldı. Projemiz için tüm kulüplerimizden destek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Düzce Valiliği'nin başlattığı projeye biz Bağımlılıkla el ver sloganıyla destek olmaya çalışıyoruz. Bütün spor kulüplerimizi ziyaret edip o yörede bağımlılıkla alakalı engellemeyle alakalı neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan sadece sigara, alkol, uyuşturucu değil teknoloji bağımlılığından bile nasıl kopartabiliriz, nasıl spora entegre edebiliriz bunları konuşacağız ve çözüm arayışlarını hep beraber bulacağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise kura çekimi gerçekleştirildi.