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22 Aralık 2016 15:20

Düzce Tanıtım toplantısı için geri sayım başladı

Düzce Tanıtım toplantısı için geri sayım başladı

22 Aralık 2016 15:20

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) hibe almaya hak kazanan “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi” için tanıtım toplantısı yapılacak.
Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Destek programı kapsamında Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi”nin tanıtım toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. 2016 yılı için MARKA tarafından yapılan değerlendirme ile hibe almaya hak kazanan proje faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme ve tanıtım toplantısı 27 Aralık Salı günü Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile Konuralp yerleşkesinde Antik Çağ, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait günümüzdeki kültürel mirasının görünür hale getirilmesi, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunması, birinci derece sit alanı olan Konuralp tarihi kent meydanı ile meydanın tarihi, kültürel dokusunu ön plana çıkaran yapıların restore edilip turistik bir işlev kazandırılarak canlandırılması ve Düzce’nin yerel kalkınmasında turizmin öncü sektör haline getirilmesi ve bölge turizminin hareketlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve kentsel tasarım projelerinin detaylandırılarak hazırlanması ve tarihi yapıların restorasyon ve onarım faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor.



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