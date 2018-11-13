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Düzce Teknopark'ta kan bağışı

Düzce Teknopark, Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT) ve Türk Kızılayı işbirliği ile “Sorumluluk Kanımızda Var!” sloganı kapsamında düzenlenen kan bağışı etkinliği, Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Merkezi binasında gerçekleştirildi.


Etkinlikte; Türk Kızılayı Düzce şubesi sağlık ekipleri tarafından kan bağışında bulunmak isteyen Düzce Teknopark firma personelleri, akademisyen ve öğrencilerinden kan bağışı alındı. Yaklaşık olarak 100 ünite kan bağışının olduğu etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.


Düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde, bağışta bulunacak kişilerin herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadıkları, düzensiz beslenip beslenmedikleri, herhangi bir tansiyon rahatsızlığının olup olmadığı kriterleri göz önünde tutularak kan bağışları alındı.


Gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Türk Kızılayı yetkilileri, herkesi kan bağışı gönüllüsü olmaya davet etti.

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