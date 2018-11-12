Düzce TEM Otoyolu gişeleri trafiğe açıldı

Vali Zülkif Dağlı 1,5 yıldır hasretle beklenen yolun açıldığını söyledi.

TEM Otoyolu Düzce gişeleri, uzun süren çalışmaların ardından açılarak hizmet vermeye başladı. Düzenleneme çalışmaları tamamlanan yol, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve ilgili kurum müdürlerinin yaptıkları inceleme sonrasında kullanıma açıldı. Vali Dağlı ve beraberindekilerin ilk kez kullandıkları gişelere, sürücülerin hizmetine sunuldu.

1,5 yıldır hasretle beklenen Düzce gişelerinin hizmet vermeye başladığını belirten Vali Zülkif Dağlı, “Bulunduğumuz yerden geriye doğru baktığımız zaman yeni bir yazı görüyoruz. Orada Düzce Gişeleri diyor. Bizlerin yaklaşık 1 buçuk yıldır hasretle beklediğimiz, çalışmalarını takip ettiğimiz konuda artık sonuca ulaşmış olduk. TEM bağlantı yolumuz gece 00.00 itibarıyla hizmete açılmış oldu. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Güzel bir yol oldu. Ufak eksikleri kaldı. Onları da önümüzde ki birkaç gün içinde gidereceğiz. Levha ve ışıklandırma ile ilgili ufak eksikler kaldı. Artık 2 tane organize sanayi bölgemizin yolu da çok rahata kavuşmuş oldu. Organize sanayi bölgesine gelen kamyon ve tır araçları şehir merkezinden dolaşmadan çok rahat bir şekilde sanayi tesislerine çok rahat gidebilecekler. Bu anlamda da çok önemli bir yatırım oldu. Terminal bağlantısı ile şehirlerarası otobüslerimiz çok rahat bir şekilde giriş-çıkış yapabilecekler. Önümüzde ki süreçte de Gölyaka sapağında ki yolumuzu bitirmek sureti ile 3 bağlantımız rantabıl şekilde halkın hizmetine açılacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah vatandaşlarımızın tekerine taş değmesin. Kaza bela görmeden trafik kurallarına uyarak bu yolumuzda seyahat etsinler. Gölyaka bağlantı yolu da yılbaşından sonra açılacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından gişelerden geçerek Kaynaşlı'ya hareket ettiler.