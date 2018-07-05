Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 04:26

Düzce TEM otoyolunda feci kaza 1 ölü 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarından kamyonet ile TIR’ın karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Düzce TEM otoyolunda feci kaza 1 ölü 1 yaralı

05 Temmuz 2018 04:26


Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece 01.20 sıralarında meydana geldi.


Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Savcının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç