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23 Temmuz 2018 02:50

Düzce TEM otoyolunda feci kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında otomobil karşı şeride uçtu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Düzce TEM otoyolunda feci kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

23 Temmuz 2018 02:50


Kaza TEM Otoyolu Düzce Otluoğlu Köyü mevkiinde saat 01.40 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Serdar İlyas (37) idaresindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta alana, ardından bariyerlere aşarak karşı şeride uçtu. Kazada otomobil hurda yığını haline gelirken aracın motoru yolun ortasında kaldı, sürücüsü araç içinden fırlayarak olay lerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark edemeyen ve Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hakan D. idaresindeki 34 AEE 687 plakalı otomobilde yol ortasında duran motora çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü Hakan D. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.


Yapılan incelemenin ardından ölen sürücünün cesedi otopsisi yapılmak için morga kaldırılırken kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten verilen yol araçların kaldırılması ve temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.




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