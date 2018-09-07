Düzce Ticaret İl Müdürlüğü’nden kur denetimi

Düzce’de faaliyet gösteren market ve işyerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim yapılıyor.

Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin Haksız Ticari Uygulama Yasağı başlıklı 28. maddesine göre Tüketiciye yönelik bir ticari uygulamanın, mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin, bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Bir mal veya hizmete ilişkin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya işlem sonrasında haksız ticari uygulama yapılamaz” dedi.

Acar, “31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili bölümüne girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak hükmü eklenmiştir. Bu itibarla son günlerde Döviz kurundaki dalgalanmaları ve girdi maliyetlerini bahane ederek, bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasına karşın Ticaret Bakanlığımızın başlatmış olduğu denetimler çerçevesinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü olarak denetimlerimiz başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Yapılan denetimlerin süreceğini söyleyen Acar, firmaları uyardı.