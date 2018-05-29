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29 Mayıs 2018 16:18

Düzce Ticaret İl Müdürü Acar oldu

Sosyal Güvenlik kurumunda idareci olarak görev yapan Çiğdem Acar, Düzce Ticaret İl Müdürü olarak göreve başladı.

Düzce Ticaret İl Müdürü Acar oldu

29 Mayıs 2018 16:18


Düzce Ticaret İl Müdürlüğünde yeni dönem başladı. 24 yıldır sosyal güvenlik kurumunda çalışan son 10 yılda da idareci olarak görev yapan Çiğdem Acar Düzce Ticaret İl Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 1 hafta önce göreve başladığını söyleyen Acar, Düzce’de tüm kesimlerle işbirliği içerisinde sorun üreterek değil çözüm odaklı bir anlayışla çalışacağını vurguladı.


Acar, “Düzce’de hem şirketlerimizle hem tüketicilerimizin korunmasıyla alakalı, hem kooperatiflerimiz hem de esnaf sanatkarlarımızla alakalı işbirliği içerisinde olacağız ama daha çok çözüm odaklı çalışacağız. Sorun üretmektense, daha iyi nasıl çözüm üretebiliriz, çalışmalarımızı daha iyi nasıl sürdürebiliriz bunun çabası içerisinde olacağız “ dedi.


SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Selim Metin, Acar’ı ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini ilettiler, hem de ortak yapılacak çalışmalar için görü alışverişinde bulundular.




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