Düzce Ülkü Ocakları’ndan askıdan ekmek uygulamasını başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekmeğe yapılan zam tartışmaları ardından Ankara’dan başlattığı, ‘Askıda Ekmek’ projesine Düzce Ülkü Ocakları da destek verdi. Düzce Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Bülbül, ülkü ocakları binası girişinde alan oluşturarak fırınlardan aldığı ekmekleri bu alana astı.

“Birlik ve beraberliğimize destek olacak”

Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Bülbül, “Genel başkanımızın talimatı doğrultusunda bizde Düzce’mizde ‘Askıda Ekmek’ projesini başlatıyoruz. Askıda ekmek, fakirlerimizi ve yardıma muhtaç kişileri korumak adına son derece önemli bir değerimiz. Bir ekmek kendinize alırken bir ekmek fakirlerimize alıyorsunuz. Liderimiz Devlet Bahçeli, yardımlaşma noktasında unutulmuş bir değerimizi toplumumuza hatırlatmış oldu. Türk milleti bu değere dönerek ihtiyaç sahiplerinin bir nebze yaralarına merhem olacak” ifadelerinde bulundu.