Düzce Üniversite camisi için bir araya geldiler

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yapımı süren Üniversite Cami hakkında bilgiler paylaştı. Düzce Üniversitesi Cami için çok anlamlı ve kıymetli bir günde bir araya geldiklerini belirten Rektör Çakar, kadirşinaslığı ve hayırseverliği için katılımcılara teşekkür etti.

33 bin öğrencisi ve 14 Fakültesi olan Düzce Üniversitesi’nin, son iki yılda öğrenci sayısını yüzde 35, personel sayısını ise yüzde 15 arttırdığını ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilerleyen yıllarda 40 bin öğrenci sayısına ulaşacaklarını dile getirdi. Hızla büyüyen Düzce Üniversitesi için cami ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Rektör Çakar, 3 bin metrekare oturum alanına sahip, 3 bin 500 kişi kapasiteli, bin 482 metrekare iki katlı namazgah alanını içeren, çok amaçlı salonu, kütüphanesi ve külliyesi ile Üniversite Caminin bu ihtiyacı gidereceğine işaret etti. Düzce Üniversitesi’nin doğu yakasındaki en yüksek tepesine Türk bayrağını diktiklerini, batı yakasının en yüksek rakımlı tepesine ise cami yaptıklarını ifade eden Çakar, böylelikle anlamlı ve önemli bir mesaj verdiklerini de sözlerine ekledi.

Şu an itibariyle Üniversite Cami konusunda gelmek istedikleri noktanın biraz gerisinde oldukları tespitinde bulunan Rektör Çakar, yapılacak desteklerle ve el birliğiyle cami inşaatının tamamlanacağını dillendirdi. Çalışmalara liderlik eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay’a ve hayırsever iş adamlarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sözü Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can’a bıraktı.

Üniversitelerin cami yapma konusunda yarıştıklarını ve bu durumun kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyleyen Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, vekaletle kurban kesmede Düzce’nin ilk 15 il arasında olduğunu belirterek hayırsever Düzce halkı ve iş dünyasının destekleriyle Düzce Üniversitesi Caminin en kısa sürede bitirileceğine inandığını dile getirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptığı konuşmada, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’la uyumlu bir şekilde çok güzel işlere imza attıklarını ifade ederek Üniversite Cami için kendilerine düşen desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, hayır için bir araya geldiklerini ifade ederek Üniversite Cami için Diyanet Vakfı’nın, iş adamlarının, Düzce Müftülüğü’nün önemli destekleri olduğunu belirtti. El birliğiyle cami inşaatının tamamlanabileceğine dikkat çeken Dursun Ay, toplantıya katılan tüm iş adamlarına teşekkür etti.

Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise Düzce halkının cenazelere önem veren bir halk olduğunu dile getirerek daha geniş kapasiteli camii ihtiyaçlarının giderilmesi ve Üniversite Camisinin tamamlanması konusuna vurgu yaptı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iki yıldır görev yaptığı Düzce’de tüm kesimlerle güzel bir aile olduklarını ifade etti. Hayır işlerinin önemine dikkat çeken Dr. Zülkif Dağlı, Üniversite Camisinin bir an önce bitirilmesi suretiyle ibadete açılması gerektiğini vurguladı. İş dünyası temsilcilerinin bu toplantıya katılımlarının çok önemli olduğunu belirten Dağlı, bu caminin tamamlanarak Düzce’nin önemli bir gururu ve eseri olacağını sözlerine ekledi. Konunun tüm platformlarda duyurulması konusunda destek isteyen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, duyarlılıkları için katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında katılımcılar, Düzce Üniversitesi Cami’nin son durumu, yapımı ve tamamlama süreçleriyle ilgili görüşlerini ifade etti. Toplantı, verilen yemek ikramının ardından sona erdi.