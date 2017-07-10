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10 Temmuz 2017 11:29

Düzce Üniversitesi 10 kantin için ihale düzenliyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 18 ile 21 Temmuz 2017 tarihlerinde farklı Yerleşkelerde yer alan 10 kantinin ihalelerini düzenliyor.

Düzce Üniversitesi 10 kantin için ihale düzenliyor

10 Temmuz 2017 11:29


Düzce Üniversitesi kantinleri ihaleye çıkıyor. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/d ve 51 (g) bendine göre Pazarlık usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılacak ihaleler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda dört gün süresince gerçekleştirilecek.


Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Orman Fakültesi, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi ve Gölyaka Meslek Yüksekokulu binasında yer alan kantinler için düzenlenecek ihalelere katılma isteyenler, ihale işlem dosyasına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görebilecek ve temin edebilecek.


30 bine yakın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Düzce Üniversitesi, Merkez Kampüsünde yer alan ve ihaleleri düzenlenecek 7 kantinde Konuralp Yerleşkesi’ndeki 20 bini aşkın öğrencisine hizmet sunmaktadır.


İhale konusu işle ilgili detaylı bilgilere, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın http://www.sks.duzce.edu.tr/Duyuru/14146/kantin-ihale-duyusu internet adresinden ulaşılabiliyor.




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