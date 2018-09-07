Düzce Üniversitesi 16 milyon Euro’luk yatırımın kapısını araladı

Düzce Üniversitesi ile tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretimi ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi üretimi konularında ortak Ar-Ge faaliyetleri yürüten GP AMG, hem Düzce Üniversitesi ile gerçekleştireceği çalışmalar, hem de Düzce’ye yapacağı yatırımlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) gerçekleşen toplantıya; Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Desoky, CEO’su Usame Derviş ve Başkan Yardımcısı Mithat Gad katıldı.

Usame Derviş, Düzce Üniversitesi ile yapacakları işbirliği çalışmaları ve Düzce’ye planladıkları yatırımlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şirketlerinin atık su ve katı atık üretme faaliyetleri yürüttüğünü belirten Derviş, bu alanda kendi teknolojileri, tesisleri ve patentlerinin bulunduğunu söyledi.

Yıllık 33 Milyon Euro’luk ithalatın önüne geçilmesi planlanıyor

İstanbul ve Ankara’nın ortasında, ayrıca İstanbul, Konya ve Antalya yolu üzerinde yer alan Düzce’nin ulaşım avantajları olduğu için Düzce’ye yatırım yapmayı tercih ettiklerini ifade eden Usame Derviş, firma olarak Türkiye’de bu konuda ilk fabrikayı Düzce’de kuracaklarını ve tarımsal atıklardan katma değerli ürünler üreterek yıllık 33 milyon Euro’luk ithalatın önüne geçmeyi istediklerini vurguladı. Düzce Üniversitesi’nin kendilerini teknik işbirliği için davet ettiğini dile getiren Usame Derviş, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı alanında Düzce Üniversitesi’yle çalışmak için de Düzce’yi tercih ettiklerini sözlerine ekledi. Düzce’de evsel atıkları değerlendirmek istediklerini söyleyen Derviş, bu atıklardan özellikle elektrik enerjisi üretimi üzerinde durduklarını belirtti. Düzce’de sıfır atık planladıklarına işaret eden Usame Derviş, ayrıca endüstriyel atık suların arıtılması konusunda da yatırım planları olduğunu dillendirdi.

Yatırımlarda Düzce Üniversitesi’nin rolü

Bu yatırımlarda Düzce Üniversitesi’nin çok önemli bir role sahip olduğunun altını çizen Derviş, Düzce Üniversitesi ile birlikte yeni teknolojiler gerçekleştireceklerine ve firmalarının teknolojilerini sahada birlikte uygulayacaklarına dikkat çekti. Atık su arıtma konusunda Düzce Üniversitesi’nde deneyimli bir ekibin bulunduğunu ifade eden Usame Derviş, Düzce’de Atık Geri Dönüşümü konusunda bir “Mükemmeliyet Merkezi” kuracaklarını, uzun vadede ise atık su ve katı atıkların değerlendirilmesi hususunda Türkiye için gerçekçi çözümler üretecekleri bilgisini paylaştı. Derviş, ayrıca otelcilik, turizm ve güneş enerjisi alanlarında da yatırımlar yaptıklarından söz etti. Özellikle tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji üreterek Türkiye’de atıkları ekonomiye kazandırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Düzce’ye Odun Kömürü Üretimi İçin 16 Milyon Euro’luk Yatırım

Düzce’de odun kömürü üretimi için 16 Milyon Euro bedelli, tam kapasiteli, yıllık 33 Milyon Euro’luk ithalatın önüne geçebilecek bir yatırımı hayata geçireceklerini belirten Derviş, bu yatırımları Düzce Üniversitesi sayesinde planladıkları vurgusunda bulunarak kendilerine destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı’ya teşekkürlerini iletti. Konuk heyet, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret ederek Düzce Üniversitesi’ndeki programlarını tamamladı.