Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından üniversite-şehir bütünleşmesini sağlamak amacıyla yine ilk kez Düzce Üniversitesi’nde başlatılan “Açık Kampüs” uygulaması gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Düzcelileri Konuralp Kampüsü’nde ağırlayarak önemli bir sosyal faaliyeti hayata geçiren Düzce Üniversitesi, “Açık Kampüs” uygulamasıyla Düzce halkını konuk etmeyi sürdürüyor. Program kapsamında Üniversiteye ait araçlarla Konuralp Kampüsü’ne gelen vatandaşlar, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Üniversite yetkilileri tarafından karşılandı.

Düzce halkının Düzce Üniversitesi’ni daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen program, Orman Fakültesi ziyareti ile başladı. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Keten tarafından karşılanan misafirlerler, bitki ve doldurulmuş hayvan örnekleri hakkında bilgilendirildi. Ardından Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (DÜBİT) uğrayan ziyaretçiler, DÜBİT’in sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

DÜBİT’ten sonra Düzce Üniversitesi yüzme havuzu, stadyum, halı saha, tenis kortları ve kapalı spor salonu ile fitness salonunu ziyaret eden vatandaşlar, şehir-üniversite bütünleşmesine, güç birliği ve gönül birliği oluşmasına katkı sağlayan “Açık Kampüs” uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğine katılan ve çoğunluğunu TEMA Vakfı Düzce il temsilciliği üyelerinin oluşturduğu ziyaretçilere, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş tarafından “Açık Kampüs Diploması” takdim edildi. Vatandaşlar, bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü oldu.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, üniversite-şehir iletişimine çok önem verdiklerini ifade ederek toplumdan aldıkları güçle bölgesel anlamda daha fazla hizmet etmek istediklerini vurguladılar.