Düzce Üniversitesi Adige Devlet Üniversitesi ile iş birliğini artırıyor

Dr. Rashid Hunago'yu ağırladı. Program kapsamında Düzce Üniversitesi ile Adige Devlet Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü ile Botanik Bahçeleri Araştırma Projesi Protokolü imzalandı.

Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago'nun Düzce Üniversitesi programı, Rektörlük ziyareti ile başladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret eden Prof. Dr. Rashid Hunago, ülkemizde ve Düzce Üniversitesi'nde bulunduğu için memnuniyetini ifade etti. Rektör Çakar da Adige Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında var olan bağları daha da güçlendirmek ve iş birliği imkanlarını daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Rektörlük ziyaretinin ardından İstiklal Konferans Salonu'ndaki konferans ve imza töreni programına geçildi. Programa; Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago'yu ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı. Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü çok kıymet verdikleri ve geliştirmek istedikleri bir bölüm şeklinde nitelendiren Rektör Çakar bölümün, doktora programının açılmasıyla önemli bir aşamaya geldiğini sözlerine ekledi. Ülkemizde ilk kez lisans düzeyinde bu bölümün Düzce Üniversitesi'nde açıldığını söyleyen Prof. Dr. Çakar, yüksek lisans programının ardından dünyada ilk kez doktora programının da yine Düzce Üniversitesi'nde başladığına dikkat çekti.

Düzce'nin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Rektör Çakar, Çerkez vatandaşlarımızın da bu zenginliklerden biri olduğuna işaret ederek Adige Devlet Üniversitesi ile iş birliğinin aratarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Programda, Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago ise “Çerkez Dili ve Edebiyatının Coğrafyamızda Sürdürülebilirliği” başlıklı bir konferans verdi. Düzce Üniversitesi'nin Çerkez Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarından dolayı gurur duyduklarını dile getiren konuk rektör, Düzce Üniversitesi ile birlikte birçok projenin gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti. Adige dilini yaşatmaya çalıştığı için Düzce Üniversitesi'nin büyük başarıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ülkelerine davet etti. Birlikte çalıştıkları için büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Rashid Hunago, bu çalışmaların gelecek nesillere yeni ufuklar açacağını ifade ederek gerek devlet nezdinde gerekse Düzce Üniversitesi nezdinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konferansın sonrasında Düzce Üniversitesi ile Adige Devlet Üniversitesi arasında, Mevlana Değişim Programı Protokolü ile Botanik Bahçeleri Araştırma Projesi Protokolü imzalandı. Protokolleri Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Adige Devlet Üniversitesi adına ise konuk rektör Prof. Dr. Rashid Hunago imzaladı. Mevlana Protokolü, her iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim elamanı değişim uygulamalarına imkan sağlayacak. Botanik Bahçeleri Araştırma Projesi Protokolü kapsamında ise daha önce Adige Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'ndeki özel bir alanda Düzce Üniversitesi adına oluşturulan Botanik Hatıra Parkına karşılık, önümüzdeki dönemde Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin yapımı tamamlandığında Adige Kafkas Florası isimli Botanik Hatıra Parkı oluşturulacak. Düzce Üniversitesi bu protokollerle yakın kültürel bağlarının bulunduğu Adige Devlet Üniversitesi ile ilişkilerini ve iş birliğini daha da güçlendirmiş oldu.

İmza töreninin ardından Prof. Dr. Rashid Hunago'ya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından plaket, Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Özcan Çakmakçı tarafından hediye takdim edildi. Prof. Dr. Rashid Hunago ise Rektör Çakar'a, Kafkas kültüründe önemli bir yer tutan Nart Destanlarının anlatıldığı 7 ciltlik kitap hediye etti. Program, Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı yüksek lisans öğrencilerinin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi programına, Orman Fakültesi ve Herbaryum ziyareti ile devam etti. Daha sonra Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) incelemelerde bulunan konuk rektör, Konuralp Müzesi ve Antik Tiyatro Gezisi ile ilk gün programını tamamladı.