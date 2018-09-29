Düzce Üniversitesi akademik başarılarını sürdürüyor

Düzce Üniversitesi sıralamalarda başarısını devam ettirdi.

Makale, atıf, bilimsel doküman sayıları, doktora öğrenci oranı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergelere göre hazırlanan sıralamalarda Düzce Üniversitesi, adından söz ettirdi. 2006 yılında kurulmuş devlet üniversiteleri arasındaki birinciliğini sürdüren Üniversitemiz, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında ise 108 devlet üniversitesinin arasında 43. sırada yer alarak yine ülkemizdeki en iyi ilk 50 üniversite arasında yerini aldı.

Nitelikli öğretim kadrosu, dinamik üniversite anlayışı, katma değerli bilimsel çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya olan katkıları ile Düzce Üniversitesi, kazandığı akademik başarılarla birlikte değer üretme odaklı çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.