İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Üniversitesi akademik başarılarını sürdürüyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından üniversitelerin 2018-2019 Türkiye Genel Sıralaması yayınlandı.

Düzce Üniversitesi sıralamalarda başarısını devam ettirdi.


Makale, atıf, bilimsel doküman sayıları, doktora öğrenci oranı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergelere göre hazırlanan sıralamalarda Düzce Üniversitesi, adından söz ettirdi. 2006 yılında kurulmuş devlet üniversiteleri arasındaki birinciliğini sürdüren Üniversitemiz, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında ise 108 devlet üniversitesinin arasında 43. sırada yer alarak yine ülkemizdeki en iyi ilk 50 üniversite arasında yerini aldı.


Nitelikli öğretim kadrosu, dinamik üniversite anlayışı, katma değerli bilimsel çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya olan katkıları ile Düzce Üniversitesi, kazandığı akademik başarılarla birlikte değer üretme odaklı çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.