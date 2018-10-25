Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesi öğrencileriyle buluştu

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün düzenlediği programda, Değişim Programları öğrencileri, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er'in konuşmacı olarak yer aldığı ve Akçakoca Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve MYO Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Züleyhan Baran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Slovakya'dan, Bulgaristan'dan, Kırgızistan ve Pakistan'dan değişim programları kanalı ile Düzce Üniversitesi'ne gelen öğrencilere, Akçakoca Yerleşkesi öğrencileri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir karşılama yapıldı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er tarafından Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programlarının anlatılmasıyla başlayan etkinlikte katılımcılar, Erasmus+ staj başvuruları ile katılım şartları ve süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er'in sunumu sonrasında, ülkeleri, kültürleri ve üniversiteleri hakkındaki sunumlarını gerçekleştiren değişim programı öğrencileri; kendilerine yöneltilen soruları da samimiyetle yanıtladılar. Her değişimin yeni bir kültüre, anlayışa ve bakış açısına yelken açtığı fikrinin dile getirildiği etkinlikte, farklı kültürlerin büyük bir zenginlik olduğu vurgulandı.

Etkinlik sonrası öğrencileri ağırlayan Parla Beach Otel, Akçakoca'nın meşhur melengüçceği tatlısı ikramında bulundu. Değişim programı öğrencileri, Düzce'nin ve Akçakoca'nın doğasından, tarihinden, kültüründen, yerel mutfağından ve misafirperverliğinden oldukça etkilendiklerini ifade ettiler. Gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren misafir öğrenciler, kendi evlerinde ve üniversitelerinde hissettiklerini söylediler.

Program sonunda öğrencilerimiz, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Düzce Üniversitesi yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.