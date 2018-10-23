Toplumsal farkındalık etkinlikleri ve uygulamalarında ülkemizin öncü kuruluşlarından olan Düzce Üniversitesi, dünya genelinde “Yeşil Üniversiteler” listesinde yer almasının hakkını yerleşkeleriyle veriyor. Bu kapsamda Atmosfer Topluluğu'nun da katkılarıyla Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrenci girişi, kampüs yolları ve çevresi, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi yolu, öğrenci ve personel girişi titiz bir çalışma sonucunda daha temiz ve nezih bir görünüme kavuşturuldu. Akçakoca Çuhallı Plajında hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyen temizlik ise ileri bir tarihe ertelendi. En kalıcı temizliğin aslında hiç kirletmemek olduğunun vurgulandığı sosyal sorumluluk etkinliğinde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, bu anlamlı etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Atmosfer Topluluğu Başkanı Sinem Görmek ise yaptığı açıklamada; etkinlikle doğal yaşam alanlarımızın korunmasını ve kirletilmemesi gerektiğine dikkat çekmek istediklerini ifade etti. “Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve personelinin, ayrıca Erasmus+ değişim programı kapsamında Üniversitemizde bulunan Zuzana'nın da bu etkinlikte yer alması bizleri çok mutlu etti. Sosyal farkındalık oluşturmak adına etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.