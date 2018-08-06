Düzce Üniversitesi Akçakoca’nın Davutağa köyüne konuk oldu

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Düzce Üniversitesi’nden Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ümit Büyüksarı, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, öğretim üyeleri ve köylüler katıldı.

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi arıcılık grubunun Davutağa köyüne verdiği teknik arıcılık kursunun, DAGEM’deki sertifika töreninde kursiyerler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı köylerine davet etmişti. Rektör Çakar da bu davete icabet ederek Davutağa köyünü ziyaret etti.

Bölgesel kalkınmaya destek olmak, çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini kendi ağızlarından dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek ve katma değerli ürün üretmek için Düzce’nin köylerine ziyaretler gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, bu kez Davutağa köylülerinin daveti üzerine geniş bir katılımla bu ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı konuşmasında kendilerini misafir eden Davutağa köyüne teşekkür ederek sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.