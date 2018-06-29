TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "2209-A Üniversite Öğrencileri Lisans Araştırma Projeleri Desteği” 2017 yılı 2. dönem sonuçları açıklandı. Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Tuğba Arslan ve Ahmet Akburak’ın, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Solak danışmanlığında hazırladıkları “Elektrokimyasal Prosesler ile Metal İşleme Endüstrisi Atıksularının Arıtımının İncelenmesi” başlıklı projesi kabul edildi.

Tuğba Arslan ve Ahmet Akburak’ın TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan bu projeleri ile işletmenin üretimde kullandıkları ve üretim prosesleri sonucunda oluşan atık suları arıttıkları mevcut prosese alternatif bir arıtma teknolojisi uygulayarak hem maliyet, hem de kirletici giderim verimi açısından katkı sağlamayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren proje yürütücüsü Tuğba Arslan, projelerinin hem ülkemiz, hem de Düzce’de bulunan çok fazla sayıdaki işletmelere alternatif arıtma teknolojisi önerme anlamında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Proje Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Solak ise yaptığı açıklamada, “Melen havzasının İstanbul’un su kaynağı olması nedeniyle Düzce ilinde üretim yapan işletmelerin üretim sürecinde oluşturdukları atıksuların arıtıldıktan sonra nehir ortamına deşarj edilmesi gerekmektedir. Yakın zamanda yeraltı suyu kaynaklarının kullanımına sınırlama getirilmesi gündeme gelmiştir. Bu anlamda işletmelerin atıksularını arıttıktan sonra deşarj etmekten çok arıtılarak üretim proseslerinde tekrar kullanımı söz konusudur. Proje; işletmenin ya da işletmelerin arıtma tesisi giriş suyundan numune alınarak alternatif elektrokimyasal prosesin tesis çıkış suyunun iyileştirilmesi anlamında çalışmalar yürütülmesi, fabrikaların kullandıkları paket arıtma yöntemlerine alternatif arıtma yönteminin geliştirilmesi anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. Kirletici yükünün yüksek, arıtma tesisi debisinin düşük olduğu işletmeler için yenilikçi bir teknoloji geliştirilmesi amaçlanmıştır.” şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili düşüncelerini paylaşan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur “TÜBİTAK’ın düzenlediği ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Lisans Araştırma Projeleri Desteği’ programı üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor. Bu anlamda tüm öğrencilerimizin bu projelere öncelik vermesi, hem kendi mesleki gelişimlerine, hem de mezun olduklarında böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için özgeçmişlerine önemli katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.