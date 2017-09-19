İşbirliği ve gizlilik sözleşmesi içerikli protokolü, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu imzaladı.

Firma temsilcilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sunulan doğal ürünlerin numunelerini inceledi. Protokolle birlikte yapılacak çalışmaların, hem Düzce Üniversitesi hem de Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi firması için önem arz ettiğini dile getiren Rektör Çakar, bu işbirliğinin şehir ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

1989 yılında kurulan ve ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından olan Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi, bal üretimiyle adım attığı sektörde; gelişimleri binlerce yıla dayanan apiterapi, fitoterapi ve aromaterapi uygulama ürünleriyle hem üretici hem de tedarikçi konumunda yer alıyor. Bünyesinde 4 marka bulunduran firmanın ürün yelpazesinde 400’e yakın ürün bulunuyor.

Gerçekleştirilen imza protokolü öncesinde Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden firma temsilcilerine, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İmzalanan protokol sonrasında, Yığılca’da bulunan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ziyaret edildi. DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu tarafından karşılanan heyete, merkezin gerçekleştirdiği çalışmalar anlatıldı. Ziyarette, arı ürünleri alanında ortak yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Son olarak Düzce Merkez İlçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nü de ziyaret eden firma temsilcileri, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Programı kapsamında tahsisi gerçekleşecek olan arazi ve köy hakkında Düzce Üniversitesi heyetinden ve Köy Muhtarı Sedat Özbek’ten bilgi aldılar. Yapılacak bitki ekim ve üretim çalışmalarında kullanılması planlanan arazi, çevre ve sağlık çalışmalarının yürütülmesi açısından önem arz ediyor.