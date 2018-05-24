Düzce Üniversitesi DÜKKAN Mağazasını açtı

Konuralp Yerleşkesinde hizmete başlayan Düzce Üniversitesi kurumsal ürün satış mağazası DÜKKAN’ın açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DÜKKAN mağazasının Düzce Üniversitesi için hayırlı olmasını temenni ederek sergilenen kurumsal ürünleri inceledi. Birçok ürün grubunun yer aldığı DÜKKAN mağazası ile Düzce Üniversitesi’nin markalı ve logolu tanıtım ürünleri, öğrenciler başta olmak üzere tüm mensuplar için satışa sunuldu.