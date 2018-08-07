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07 Ağustos 2018 17:57

Düzce Üniversitesi Düzceli üniversite adaylarının hizmetinde

Öğrenci odaklı eğitimi, modern derslikleri ve donanımlı öğretim kadrosuyla tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Düzce Üniversitesi, YKS tercihlerinde bulunacak üniversite adayları için Tanıtım ve Tercih Ofisini hizmete sundu.

Düzce Üniversitesi Düzceli üniversite adaylarının hizmetinde

07 Ağustos 2018 17:57


7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki YKS tercih dönemi için Düzce şehir merkezindeki Anıtpark’ta kurulan Düzce Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Ofisinde, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik tanıtım, bilgilendirme ve danışma hizmeti veriliyor.


Üniversite Adayları Merak Ettiği Tüm Soruların Yanıtlarını Bulacak


Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel olanaklar ve kampüs yaşamı gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgilerin paylaşılacağı Tanıtım ve Tercih Ofisinde öğrenciler, Düzce Üniversitesi ile ilgili merak ettiği tüm soruların cevaplarını bulacak.


Bilinçli tercih doğru gelecek ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi; tercih döneminin sonuna kadar hizmet verecek Tanıtım ve Tercih Ofisiyle, üniversite ve meslek seçimleriyle geleceklerini şekillendirecek öğrencilere yol göstermeye devam ediyor.




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