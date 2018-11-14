Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı

Toplantıda; Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler, Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'na ilişkin iş birliği sözleşmeleri imzaladı.

Üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans ve lisans öğrencileri ile öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, dönem toplantısını Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya katıldı.

Konuklarını ilk olarak Rektörlük makamında ağırlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, daha sonra konuk rektörler ve misafirlerle birlikte Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıda; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin ile Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş de yer aldı.

Toplantıda; çok kıymetli bir amaç için bir araya geldiklerini belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri dolayısıyla üniversitelere düşen görevlerle ilgili protokol imzalayacaklarını ifade etti. Konuyla ilgili etkinliklerin sistematiğe bağlanacağını söyleyen Rektör Çakar, iş birliği sözleşmesinin hayırlar getirmesini temenni ederek tüm katılımcı üniversite rektörlerine teşekkür etti.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini ifade ederek 94 yıl bilime hizmet eden Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi. Şu ana kadar 40 üniversite ile protokol imzaladıklarını dile getiren Prof. Dr. Ersan Aslan, 2019 yılı etkinliklerini takvime bağlayacakları bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fuat Sezgin'e olan vefa borcumuzu keşfettiğine işaret eden Aslan, bu amaçla tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise Fuat Sezgin Yılı için üçüncü toplu imza törenini gerçekleştireceklerini belirtti. Etkinliklerin koordinasyonunu yürüten Prof. Dr. Ersan Aslan'a da teşekkür eden Mecit Çetinkaya, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler vererek çalışmalara destek olacak tüm üniversitelere ayrıca teşekkür etti.

Gündem konularının değerlendirildiği toplantıda; Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler, Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeleri birliğe üye üniversitelerin rektörleri ile İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan imzaladı. Protokol; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında, İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve değerli çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor.