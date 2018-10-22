Düzce Üniversitesi geleneksel tıp uygulamalarında çalışmalarını sürdürüyor

dr. Nigar Demircan Çakar, Geleneksel Tıp Uygulamalarında şehirde yapılan tıbbi bitki üretimine Düzceli tarım üreticilerinin ilgi duyduğunu ve Düzce Üniversitesi bilgisi dahilinde üretim yapmak istediklerini de ifade etti.

Düzce Üniversitesi Geleneksel Tıp Uygulamalarında Kalite ve Standardizasyon Çalıştayı'nın ikincisi düzenlendi. Düzce Üniversitesi'nde 3 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen birinci çalıştay sonucunda oluşturulan taslakların değerlendirilmesi ve yeni fikirler geliştirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen 2. Geleneksel Tıp Uygulamalarında Kalite ve Standardizasyon Çalıştayının açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş geleneksel tıpta kalite ve standartları belirlemeye çalıştıklarını söyleyerek, akademisyenler ve dernekler üstü, özerk bir kalite kurulu platformu oluşturmak istediklerini belirtti.

"Tüm dünya geleneksel tıbla ilgili çalışma yapıyor"

Düzce Üniversitesi'nin standartları oluşturmak için çalışmalara başladığında; merdiven altı üretim yapanlarla bu işi hakkıyla temiz ve dürüst yapan firmaları birbirinden farklı kılacak oluşumu sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Uğraş, tüm dünyanın geleneksel tıpla ilgili çalışmalar yaptığını ve ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle 2014 yılından itibaren bu alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Geleneksel tıp alanında merdiven altı üretim yapan firmaların reklam ve söylemlerle insanları kandırmaya çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, bilim insanları olarak akademisyenlerin ve hekimlerin bu alanda daha etkin rol almaları gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel tıbbın geliri yüksek bir sektör haline geldiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, sektörde belirli standartları oluşturmak için Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığını, ancak bağımsız organizasyonların da çalışmalar yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Geleneksel tıp uygulamalarında hammadde üretiminden klinik aşamasına kadar her aşamada çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Prof. Dr. Uğraş, uluslararası kalite kuruluşlarının bazı alanlarda önceden yola çıkarak kendi standartlarını oluşturduklarını belirterek geleneksel tıpta da ülke olarak kendi standartlarımızı oluşturmamız gerektiğinin altını çizdi.

"Standard oluşması önemli"

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Aksuvital Doğal Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, firmalarının 30 yıldır bu işin içerisinde olduğunu belirterek, bu sektörde belirli bir standardizasyonun olmadığını ve bu alanda üretim yapan firmalar arasında haksız rekabetin oluşmaması için de belirli standartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. “Doğrusu bilinmeyenin yanlışı asla konumlandırılamaz” diyen Yunus Aksu, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin geleneksel tıp alanında belirli bir standart oluşturulması için çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Aksu, çalıştaya katkı sunanlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Bilinçli bir tüketici oluşturmayı hedefliyorlar

TİTCK Bitkisel ve Destek Ürünleri Daire Başkanı Eczacı F. Handan Çelikel ise yaptığı konuşmasında, geleneksel tıp alanında farkındalığın artırılması ve ürünlerin bilinçli bir şekilde kullanılması için yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bilinçli bir tüketici oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Çelikel, çalıştayın herkes için yararlı geçmesini temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Dünyada sadece ülkemizde yapılıyor"

Programda konuşan Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı; çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bu alanda yapılacak olan çalışmaların önünü açtıklarını, ancak gösterilecek ilerleme ve gelişmelerin üniversiteler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirten Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2014-2023 yılı için belirlenen stratejik noktaya, Düzce Üniversitesi'nin ulaştığını ifade etti.

Geleneksel tıp alanında üniversite düzeyinde yürütülen çalışmaların dünyada sadece ülkemizde yapıldığını söyleyen Dr. Kalaycı, üniversitelerimizin geleneksel tıp alanında verdikleri eğitimlerle dünyada ilk sırada yer aldıklarını dillendirdi. Bu alanda ülkemizin oldukça iyi bir konumda olduğunu katılımcılarla paylaşan Kalaycı, 2015'ten günümüze kadar olan süreçte Başkanlık olarak, 8582 sertifika tescili yaptıklarını sözlerine ekledi. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalar ve eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendiren Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, çalıştayın ülkemiz ve herkes için yararlı olması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

"Düzceli tarım üreticileri ilgi duyuyor"

Çalıştayın son açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Dr. Nigar Demircan Çakar, çalıştaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite olarak sağlık konusunda ihtisaslaşmayı seçtikleri günden itibaren geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ihtiyaç olduğunu ve bu alanda ilerlenmesi gerektiğini kararlaştırdıklarını belirten Rektör Çakar, bu projenin bir kalkınma misyonu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çakar, şehirde yapılan tıbbi bitki üretimine Düzceli tarım üreticilerinin ilgi duyduğunu ve Düzce Üniversitesi bilgisi dahilinde üretim yapmak istediklerini de ifade etti. İhtisaslaşma alanında iyi bir yolda olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bugün Doğal ve Kozmetik Ürünler Doktora Programımızla, yaklaşık bin dönüme yakın bölgedeki ekili alanımızla, 20'ye yakın ruhsat başvurusu yapılmak üzere hazırlanmış olan ‘Melenis' ve ‘Dulife' markalı ürünlerimizle, kremlerimizle, yağlarımızla, akredite laboratuvarımızla gelişmemizi sağlayacak ve bütün saç ayaklarımızı oluşturacak şekilde kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Tabi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bizim için pek çok boyutu var. Ürün yetiştiriciliğinden Ar-Ge'sine kadar, tıbbı mantar yetiştiriciliğinden apiterapi ve arı ürünlerine kadar oldukça kapsamlı bir çalışmamız var” şeklinde konuştu.

Düzenlenen bu çalıştaylarla bilimsel bilginin oluşturulacağı platformun ortaya çıkacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, herkese çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

Çalıştayda, açılış konuşmalarından sonra oluşturulan gruplar, ”Uygulamalar”, “Tıbbi ve Aromatik Bitki”, “Fitoterapi”, “Apiterapi” ve “Aromaterapi” konularında, geleneksel tıp uygulamalarında kalite ve standardizasyonun belirlenmesi için bilimsel tartışmalar gerçekleştirdi. Çalıştay, 3 oturumun ardından sonuç raporunun okunması ve değerlendirilmesiyle sona erdi.