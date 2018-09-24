Düzce Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniği hasta kabulüne başladı

Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında kurulumu tamamlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği hizmete açıldı.

Sağlık alanındaki ihtisaslaşma faaliyetleri çerçevesinde açılması planlanan GETAT Polikliniği, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile daha önce kurulmuş olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerekli izinleri alarak hasta kabulüne başladı.

Konuyla ilgili bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları hakkında yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. Doç. Dr. Kaya, “Yönetmelik gereğince söz konusu tedavileri, alanında özel eğitim almış sertifikalı hekimlerin, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında uygulamasına izin verildi. Üniversitemiz yetkilileri de, sağlık alanında ihtisaslaşma programı kapsamında bir süredir ilimizde kurumlara ve vatandaşlara konu hakkında bilgilendirme toplantıları yapmıştı. Yapılan çalışmalar belli bir aşamaya geldi ve artık meyvelerini vermeye başladı.” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi'nde yürütülecek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları için binanın belirlenmiş olduğunu ve tadilatın da başladığını belirten Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, “Tadilat bitene kadar Hastanemizin eski poliklinik binasında hizmete açılan poliklinikte birçok alanda tedavi hizmetleri veriliyor. Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin gerekli sertifikaları tamamlamasıyla birlikte GETAT Polikliniğinde; akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetlerine başlandı. Ayrıca hipnoz tedavisi de yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde tedavi hizmetleri dışında klinik araştırmaların da yapılabileceğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, böylece halk arasında yaygın olarak kullanılan geleneksel tedavi yöntemlerinin kanıta dayalı olarak araştırılacağını belirtti.

Merkezde, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi hizmetin verileceğinin altını çizen Doç. Dr. Kaya, “Özellikle modern tıpta tedavisi henüz bulunamayan hastalıklarda halkımızın geleneksel tedavi yöntemlerine ilgisi büyük. Söz konusu hastalıklarda GETAT Polikliniğinin yoğun bir hasta talebiyle karşılaşması bekleniyor. Merkezin açılmasıyla birlikte şehir dışından da hasta başvuruları başladı.” diyerek açıklamalarına devam etti.

Poliklinik hizmetleri sayesinde, hastaların modern tedavi olanaklarıyla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden de faydalanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Ertuğrul Kaya; tedavi hizmetlerinin, alanında özel eğitim almış, aynı zamanda akademisyen olan sertifikalı uzman doktorlar tarafından verilecek olmasının da Düzce Üniversitesi'nin bu alandaki hizmetlerini ön plana çıkaracağına işaret etti. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tedavilerinin hizmet bedellerinin henüz SGK tarafından ödenmediğini ifade eden Kaya, bu nedenle tüm GETAT hizmetlerinin ücretli olarak verildiğini sözlerine ekledi.