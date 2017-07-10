Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Attila Önmez, diyabeti; böbrek, göz, kalp gibi birçok organı olumsuz yönde etkileyen, sinsi seyreden, bu yüzden geç fark edilen ya da yeterince önemsenmeyen bir hastalık şeklinde tanımladı.

Ülkemizde 1998 yılında yapılan geniş çaplı bir çalışmada diyabet sıklığının yüzde 7,7 iken, 12 yıl sonra yüzde 90 artış ile yüzde13,7’e yükseldiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Önmez, “Malesef buna her geçen gün giderek yayılan bir diyabet salgını da diyebiliriz. Diyabetin erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Diyabet tedavi edilmediğinde veya yetersiz tedavi uygulandığında; hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, iş gücü ve ekonomik kayıplara sebep olmakta, geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakarak hastaların ömrünü kısaltmaktadır” şeklinde konuştu.

Önlem alınmadığında çalışma güçlüğüne, uzuv kayıplarına, böbrek ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilen diyabetin, devletimize ve ailelere ciddi ekonomik külfet getiren bir halk sağlığı sorunu haline geldiği uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Attila Önmez, “İlimizde çok sayıda diyabet hastasının olduğu görülmektedir. Bu amaçla hastalarımız dilerlerse randevu alarak ya da alamasalar dahi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri polikliniğimize başvurabilirler. Hekimlerimiz, diyabet eğitim hemşiremiz ve diyetisyenlerimiz, yaşanabilecek olumsuz komplikasyonların önüne geçebilmek için diğer branşlarımız ile birlikte hastalarımıza hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Polikliniğe başvuran hastaların tıbbı öykülerinin alınarak fizik muayenelerinin yapıldığını ve ardından tetkiklerinin istendiğini belirten Önmez, tedavisi planlanan hastalara diyabet eğitim hemşireleri tarafından eğitim verildiğini sözlerine ekledi. Diyetisyenlerce beslenme tedavisi düzenlenen hastaların belirli periyodlar ile polikliniğe çağırıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Attila Önmez, tüm hastalara şifalar dileyerek sözlerini sonlandırdı.