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05 Haziran 2018 11:04

Düzce Üniversitesi Hastanesinde açık kapı uygulaması gerçekleştirildi

Katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının yansıması olarak Rektör Prof.

Düzce Üniversitesi Hastanesinde açık kapı uygulaması gerçekleştirildi

05 Haziran 2018 11:04

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.


İkinci kez yapılan Açık Kapı Uygulamasında Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, idari personel ve vatandaşlar; sorun, beklenti, memnuniyet ve düşüncelerini Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile paylaşarak katılımcı ve dinamik yönetim anlayışına katkıda bulunuyor. Düzce Üniversitesi Hastanesi’ndeki 2. Açık Kapı Uygulamasına katılan tüm paydaşlardan gelen sorun ve önerileri dinleyerek notlar alan Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, gündeme gelen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İletişim kanallarından en yüksek seviyede yararlanmak istediklerini belirten Prof. Dr. Balbay; Açık Kapı Uygulamasında sunulan fikir ve çözüm önerilerinin kurumlarını daha ileriye götürecek atılımlara katkı sağladığını vurguladı. Düzce Üniversitesi’nin paydaşlarıyla işbirliğini ve iletişimi sürekli hale getirmek için Açık Kapı uygulamasından sonra WhatsApp Bildirim Hattını uygulamaya koyduğunu anımsatan Balbay; Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde de her türlü soru, fikir, öneri ve taleplerin 0543 490 00 81 numaralı WhatsApp Bildirim hattı yoluyla 7/24 değerlendirilmeye başlandığını bildirdi.


Kurumsal gelişim ve hasta-personel memnuniyetine yönelik başlatılan “Açık Kapı Uygulaması” Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilmeye devam edecek.




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