Her yıl mayıs ayının ilk salı günü düzenlenen “Dünya Astım Günü” programı kapsamında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde astım hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu’nda Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya’nın koordinesinde gerçekleştirilen hasta eğitim toplantısında sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yıldız Gülhan, astım hastalığının belirtileri, hastalığa karşı risk altında olan kişiler ile hastalığın tanı ve tedavileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Astım hastalığını; akciğerlerdeki bronş denilen hava yollarının alerji veya sık geçirilen enfeksiyonlara bağlı gelişen müzmin bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Gülhan; bu hastalıkta havayollarının iltihaplı, şiş, kızarık, daralmış ve aşırı duyarlılık içinde olduğuna dikkat çekti.

Nefes darlığı, üç haftadan uzun süren öksürük, göğüste ıslık (hırıltı) sesi ve tıkanıklık hissinin, hastalığın başlıca belirtileri olduğunu söyleyen Gülhan, astımın temelinde genetik bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Yakın aile çevresinde astım olan kişilerde astım gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu dile getiren Gülhan, yine çevresel faktörlerin de astımın gelişiminde rol oynayabildiğini ifade etti.

Sigara, odun-kömür dumanı, parfüm, saç spreyleri, yemek, boya, otomobil içerisindeki kokular, sis, hava kirliliği, aşırı rutubetli iklim, mevsim değişimleri, gülme-ağlama ve mesleki faktörlerin, astım atağına yol açan başlıca etkenler olduğunu belirten Gülhan, ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, ev hayvanları, enfeksiyonlar ve sigara gibi zararlı etkenlerden uzak durarak hastalığa karşı korunulabileceğini söyledi.

Astımlı hastaların bir kısmında bazı ilaçları aldıktan sonra alerjik reaksiyonlar ve astım ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Gülhan, aspirin ve diğer ağrı kesicileri mümkün olduğunca kullanmamak gerektiğini dile getirdi. Hamileyken sigara içen annelerin bebeklerinde astım gelişme riskinin fazla olduğu gibi, pasif sigaraya maruz kalan gebelerin çocuklarında da astım olasılığının arttığını bildiren Gülhan, “Çocukların hayatlarının ilk yıllarında sigaraya maruz kalmaları, akciğer gelişimini olumsuz etkilemekte, astım gelişme olasılığını artırmaktadır. Astımlıların pasif olarak sigaraya maruz kalmaları, atakların sıklığını arttırmakta, kontrolü güçleştirmektedir. Sigara, astımlılarda tedavi edici ilaçların tedavi etme yeteneğini de azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sunumunu, astımda tedavi yolları hakkında bilgi vererek sonlandıran Gülhan, kişilerin hastalığı ile ilgili tüm bilgiye sahip olması ve hekimiyle diyalog halinde önerilen ilaçlarını düzenli kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitimin ardından Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı poliklinik binasının girişine konumlandırılan gezici araçta görevli personeller tarafından vatandaşların soruları cevaplandırılırken, vatandaşları bilinçlendirmek için astım ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.