Epilepsi Polikliniğinde hastaların tanı, tedavi ve takiplerini yürütecek olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Keçeci; epilepsinin, beyinde sinir hücrelerinin kontrolsüz çalışması sonucu ortaya çıkan ve klinik durumları barındıran bir hastalık grubu olduğunu ifade etti.

Hastalığın beynin etkilenen bölümü veya bölgelerinin büyüklüğüne göre birbirinden çok farklı klinik tablolar ortaya çıkarabildiği belirten Düzce Üniversitesi öğretim üyesi; bu farklılıkların tanı ve tedavi yöntemlerine yansıdığına dikkat çekti. Uygun tedavi yaklaşımları ile epileptik nöbetlerin büyük çoğunlukla sonlandırılabilmesinin bu hastalığın olumlu özelliklerinden olduğuna işaret eden Prof. Dr. Keçeci; çok küçük bir hasta grubunda ise kliniğin daha ciddi seyrettiğini sözlerine ekledi.

Epilepsinin sanılandan daha fazla oranda toplumda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Hulusi Keçeci,

“Ciddi klinik bulguları olanların dışında, bazı basit klinik bulgularla seyreden nöbetler önemsenmediği için veya başka hastalıklarla karıştığı için çoğu zaman tanı konamamakta ve dolayısıyla hasta tedavisiz kalmakta veya yanlış tedavi edilmektedir. Epilepsi sıklıkla ergenlik öncesi dönemlerde ortaya çıkmakla birlikte, yetişkin dönemde de önemli oranda görülebilmektedir. Bazı hastalıkların başlangıç bulgusu olabilmesi nedeniyle önemli bir hastalıktır. Bu hastaların doğru tanı, doğru tedavi ve uzun süreli, profesyonel disiplin altında takibi, tedavi başarısını yükseltmektedir.

Nöroloji Polikliniği içinde açılan Epilepsi Polikliniğimiz, Pazartesi günleri Bölgemiz epilepsi hastalarına hizmet verecektir.” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastaları, Düzce Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniği bünyesindeki Epilepsi Polikliniği’ne başvurarak gerekli desteğe ulaşabilecek.