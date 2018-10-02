Düzce Üniversitesi İl Genel meclisini konuk etti

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Genel Meclis Başkanı Ayfer Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. İl Genel Meclis Üyelerinin programı, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi ziyareti ile başladı. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), Düzce Teknopark ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret eden Meclis üyeleri, birim yetkililerinden bilgi aldı.

Kampüs gezisinin ardından Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki toplantıya geçildi. İl Genel Meclisini Düzce Üniversitesi'nde ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Köprübaşı Ömer Efendi köyündeki arazinin ihtisaslaşma faaliyetleri ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi çalışmalarına tahsisindeki destek için İl Genel Meclisine teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi'nin; 3 fakülteden 14 fakülteye, 3 bin öğrenciden 33 bin öğrenciye, 40 milyon TL bütçeden 300 milyon TL bütçeye ulaştığını ifade eden Rektör Çakar, kısa sürede önemli gelişme ivmesi yakaladıklarını dile getirdi. Başarı sıralamalarında, patent sayısında, iş birliklerinde büyük artış olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakar, devlet bütçesinin yanı sıra öz gelirlerde de artış sağladıklarının altını çizdi.

YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nde Düzce Üniversitesi'nin çalışmalarıyla programı önemli noktalara taşıdıklarını belirten Rektör Çakar, sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanında çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında kolonya, krem, yağ ve ilaç gibi birçok ürün ürettiklerini söyleyen Prof. Dr. Çakar, tohum temininden üretime, kurutmadan satışa kadar her alanda üreticiye destek olduklarına dikkat çekti. İhtisaslaşma çalışmalarının yaygınlaşması için bilgi paylaşımının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Genel Meclisine destek ve katkıları için teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, programda 2015 yılında başlayan ihtisaslaşma süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Düzce'nin tüm ilçelerinde tanıtım toplantıları düzenlediklerini, köylere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Uğraş, firmaları Düzce'ye yatırıma yönlendirmek için 17 iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti. Geleneksel tıp ürünlerinin testlerine başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, mantar yetiştiriciliği ve arıcılık faaliyetlerinin devam ettiğini dillendirerek ihtisaslaşma çalışmalarına halkın destek vermesinin önemini vurguladı.

Program, Düzce İl Genel Meclisi için verilen yemeğin ardından sona erdi.