Düzce Üniversitesi işbirliği protokollerine hızla devam ediyor

Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen işbirliği imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, firma yetkilileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Rektörü Çakar ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam tarafından imzalanan protokol, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak işbirliğini ve taraflar arası sorumlulukları kapsıyor. Protokol ile taraflar arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçiler tarafından ürünlerin tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanımının sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol ile bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, ürün tedarik çalışmaları, makale ve bildiri çalışmaları, ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak altyapı çalışmaları, rutin deneyler, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerince danışmanlık hizmetleri ile karşılıklı seminer, konferans ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek.