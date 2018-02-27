Düzce Üniversitesi İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel üniversiteler, uygulanacak yeni sınav sistemi öncesinde 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi’ni, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü’nün temsil ettiği etkinlikte, Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları hakkında bilgiler aktarıldı. Düzce Üniversitesi’nin nitelikli eğitimi, donanımlı kadrosu ve akademik başarıları ile tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı. Düzce Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel, mesleki ve ekonomik olanakların da anlatıldığı tanıtım organizasyonunda, kampüs yaşamı, ulaşım ve Düzce ile ilgili faydalı bilgiler de paylaşılarak öğrencilerin merak ettiği sorular detaylı bir şekilde cevaplandı.

“Esenler Belediyesi Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri” ile öğrenciler, üniversite eğitimi, bilinçli tercih, kampüs yaşamı ve eğitim görmek istediği bölümler hakkında kariyer planlamalarıyla ilgili yol gösterici bilgiler edindi.