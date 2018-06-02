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02 Haziran 2018 10:16

Düzce Üniversitesi kalkınmaya destek oluyor

Düzce Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında sektörün önde gelen firmalarından “Anatolia Haramain İç ve Dış Tic.

Düzce Üniversitesi kalkınmaya destek oluyor

02 Haziran 2018 10:16

Ltd. Şti.” ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.


Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen işbirliği sözleşmesi imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Anatolia Haramain İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Şahinaz Aynural, firma yetkilileri ve öğretim üyeleri katıldı.


İşbirliği protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Anatolia Haramain İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına ise firma yetkilileri tarafından imzalandı.


Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak işbirliğini ve taraflar arası sorumlulukları kapsayan protokoller ile taraflar arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçiler tarafından ürünlerin tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanımının sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.


Protokoller ile bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik projeler, ürün tedarik çalışmaları, makale ve bildiri çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri gibi bilimsel faaliyetler yürütülerek Düzce Üniversitesi ihtisaslaşma programının sürdürülebilir kalkınmaya destek olması hedefleniyor.




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