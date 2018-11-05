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Düzce Üniversitesi kariyer günleri'nde liseli öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi, Edufairs Fuarcılık ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri” etkinliğine katılarak İstanbul’daki liseli öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi, Edufairs Fuarcılık ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri” etkinliğine katılarak İstanbul'daki liseli öğrencilerle bir araya geldi.


Şişli Askeri Müze ve Kongre Merkezi'nde, çok sayıda özel ve devlet üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 1000'in üzerinde öğrenci katılarak yetkililerden bilgi aldı. Doğru bir planlamayla iş hayatına en iyi şekilde başlamak isteyen öğrenciler, seçtikleri meslekte kendilerini bir adım öne taşıyacak üniversitede okumak için yetkililerden üniversiteleri hakkında bilgiler aldı.


Ülkenin geleceği olan gençlere her fırsatta bir araya gelen Düzce Üniversitesi yetkilileri, bu kapsamda öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilerle buluştu. Düzce Üniversitesi yetkilileri; standı ziyaret eden rehber öğretmenlere ve öğrencilere, Düzce Üniversitesi'nin tanıtım materyallerini paylaşarak Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler aktardı.


Düzce Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği ilkler, kazandığı başarılar ve öğrencilere sunduğu imkanların da anlatıldığı etkinlikte, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında da faydalı paylaşımlarda bulunuldu.

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