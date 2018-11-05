Düzce Üniversitesi Kozmetik kongresinde

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen ve Düzce Üniversitesi'nin de destekçileri arasında olduğu 2. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede, Düzce Üniversitesi'nin ana markası DUlife ve kozmetik ürünlerinin markası Melenis ile ihtisaslaşma faaliyetleri tanıtıldı.

2.Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde, Düzce Üniversitesi'nin; Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında yürüttüğü çalışmaları, yakın zamanda belirlediği markaları ve ürettiği ürünleri tanıtılarak poster sunumları kongre katılımcıları ile paylaşıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile çoğunluğu üreticilerden oluşan yaklaşık 400 kişinin katılım sağladığı kongrede, “Yeşil Kozmetikler” teması ile birçok bildiri ve poster sunumu gerçekleştirildi.

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü'nden Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Yüksek Lisans Öğrencisi Nursefa Zengin'in görev aldığı kongrede, Düzce Üniversitesi'nde üretimi gerçekleştirilen sarı kantaron ve papatya özlü bitkisel kremlerin tanıtımı yapılarak ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca, kongrenin bilimsel oturumlarında Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu'ndan Doç. Dr. Haydar Göksu'nun katkılarıyla hazırlanan “Düzce Yöresinde Yetişen Sarı Kantaron Bitkisi ile Bitkisel Krem Üretimi” ve “Düze Yöresinde Yetişen Papatya Bitkisi ile Bitkisel Krem Üretimi” başlıklı poster sunumları da katılımcılarla paylaşıldı.